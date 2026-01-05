Un 2026, netamente deportivo

Este año 2026 y ya se perfila como uno netamente deportivo. A nivel local, las ofertas para hacer deporte solo crecen, y no solo a nivel de ligas o torneos organizados, sino aquellas actividades orientadas al ciudadano común. A esa persona, desde el más joven hasta el adulto mayor, que tenga el ánimo (y necesidad) de estar activado. La lista es casi infinita, solo es cuestión de elegir y comprometerse a cumplir y no dejarse vencer. Hacer deporte es para tener una mejor salud, y como está empezando el año, también empecemos nosotros.