Ajuste de cuenta

Un mes activado en el deporte

Roberto Robinson
03 de diciembre de 2025

Se está terminando el año, pero la actividad deportiva nacional, por el momento no baja de intensidad.

Solo este fin de semana tendremos decenas de eventos, que incluyen finales y desenlaces de campeonatos que durante meses han hecho vibrar a sus fanáticos y a quienes por alguna razón empiezan a descubrir ese deporte que le llama la atención.

Y el deporte organizado tiene su nicho y su público, pero muchas personas mantienen su rutina de entrenamientos, ejercicios y prácticas en torneos locales y focalizados, ese es el deporte que nace en los barrios.

