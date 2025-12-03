$!¿Cuánto cuesta comer en un restaurante?

El costo promedio para comer en un restaurante en Panamá oscila entre B/.6.00 y B/.125.00 por persona, dependiendo del tipo de establecimiento y la experiencia que se busque. Este rango amplio abarca desde opciones económicas hasta restaurantes de alta gama, según explican consumidores, economistas y empresarios del sector.

Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), indicó que “después de la pandemia la oferta gastronómica ha aumentado. Sin embargo, ahora hay muchos emprendedores que se dedican a la venta de comida y son accesibles. Entonces, tenemos que aprender a distinguir restaurantes establecidos, clase media y alta, antes de salir a comer”.

En tanto, Abdiel Celis, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), explicó que, “salir a comer no es costoso, eso depende del lugar donde la persona decida ir a comer”.

Celis detalló que “en Panamá existen restaurantes económicos y de alto perfil. Se puede gastar en un plato de comida B/.60.00 si se trata de una persona, B/.125.00 si es una pareja y hasta los B/.150.00 en grupo familiar”.

El empresario comentó que en algunos casos, el costo del servicio se ha encarecido porque “los arrendamientos han subido demasiado en los últimos años y por el aumento de la electricidad, por lo que algunos productos en restaurantes se han visto afectados”.

Mientras que, Domingo de Obaldía, expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), señaló que el costo de salir a comer “depende del área. Aún es posible encontrar opciones desde B/.6.00”.

De Obaldía añadió que, “lo que he estado viendo es exactamente lo mismo que el año pasado, en que hay meses específicos donde los productos suben por razones cíclicas, sobre todo los vegetales y hortalizas, pero eso es todos los años y para las mismas fechas”.

Por su parte, el economista Carlos Arauz, afirmó que “salir a comer se ha encarecido notoriamente en los últimos seis años”. Explicó que, “la pandemia generó distorsiones en la distribución que no se recuperarán tan rápido. Un balboa hoy rinde menos que hace cinco años, por ende, el costo de comer fuera se refleja mucho más alto”.