Al pie del cañón

En el mes de la prevención del cáncer

En el mes de la prevención del cáncer
Lineth Rodríguez
02 de octubre de 2025

Octubre es el mes de la prevención del cáncer de próstata y de mama, una temporada que llama a la conciencia no solo de las personas que deben realizarse sus exámenes, sino también del personal de salud en hospitales públicos, para que su trato sea más humano y a la reflexión de los dueños de centros privados que lanzan campañas, pero cuyos precios siguen estando por las nubes. Aquí, si de verdad todos nos vamos a contagiar de ese llamado a evitar padecimientos, tenemos que ser consecuentes y mantener precios asequibles para el público.

Tags:
Cáncer de mama
|
cáncer
|
prevención
|
ION
|
octubre
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR