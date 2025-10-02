En el mes de la prevención del cáncer

Octubre es el mes de la prevención del cáncer de próstata y de mama, una temporada que llama a la conciencia no solo de las personas que deben realizarse sus exámenes, sino también del personal de salud en hospitales públicos, para que su trato sea más humano y a la reflexión de los dueños de centros privados que lanzan campañas, pero cuyos precios siguen estando por las nubes. Aquí, si de verdad todos nos vamos a contagiar de ese llamado a evitar padecimientos, tenemos que ser consecuentes y mantener precios asequibles para el público.