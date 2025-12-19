La atención de salud es clave

En la actualidad, existen diferentes virus respiratorios en el país. Desde el resfriado común hasta la tosferina, por lo que es importante atenderse con un especialista de salud para conocer qué se tiene. Los síntomas pueden variar, pero a menudo incluyen congestión nasal, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y fiebre. Lo que pensamos en ocasión que es una tos normal puede ser que termine en una hospitalización. El llamado de las autoridades es a vacunarse, siga las recomendaciones de los doctores y no se automedique.