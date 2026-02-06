Al pie del cañón

La basura sigue en los titulares

La basura sigue en los titulares
Lineth Rodríguez
06 de febrero de 2026

En diversas áreas del país (sobre todo en la metrópolis) se siguen viendo montoncitos de basura, tal vez por falta de frecuencia de la recolectora o porque la gente no le da la gana depositar sus desechos en el lugar correcto y a la hora que le corresponde. En cualquiera de los casos, el final es el mismo, esquinas feas, calles sucias, llenas de cartuchos y papeles. Si a esto le sumamos el problema de aguas negras, tenemos una bomba de tiempo. Quien recorra desde Perejil hasta la Plaza 5 de Mayo, y sus alrededores, sabe de lo que estoy hablando.

Tags:
Basura
|
Ciudad de Panamá
|
aguas negras
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR