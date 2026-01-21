Mares devastados por el comercio

Las tortugas, tiburones, cambutes, langostas, estrellas y cuanta especie comestible viva en los mares panameños están siendo amenazadas por una pesca artesanal disfrazada, la cual al final se vende a grandes empresas que pagan para devastar nuestros mares.

Ya hemos visto al ministro de Ambiente caminar por playas en las que solo quedan restos y asegurar que las políticas se endurecerán para hacer pagar a los criminales.

Asimismo, la Asamblea Nacional aprobó una modificación a la ley que protege los escualos y rayas, pero hay que hacer más.