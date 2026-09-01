Al pie del cañón

Nuevos partidos políticos, inicia el juego

Nuevos partidos políticos, inicia el juego
Lineth Rodríguez
01 de septiembre de 2026

Si los grupos que buscan convertirse en partidos políticos terminan toda su documentación, pasan los filtros del Tribunal Electoral y logran conseguir sus 45,503 firmas obligatorias para constituirse legalmente, para el 2029 tendríamos alrededor de 20 agrupaciones políticas en Panamá.

Las matemáticas son exactas y todo indica a que al final se darán muchas alianzas, pues ni los partidos con mayor número de adherentes han logrado solos el liderazgo en una elección general. Las cartas se mueven y los protagonistas esperan. Está empezando el juego.

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