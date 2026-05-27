Proteger a la niñez y a la juventud

Menores muertos y en las peores condiciones, unos baleados en la cabeza, otros lanzados a montes como si fueran un pedazo de trapo, estamos perdiendo a la juventud y a la niñez.

Ya sea por la pobreza o el dinero fácil, grupos criminales están captando a quienes podrían ser las futuras generaciones de profesores, ingenieros, abogados y la población mira horrorizada sin poder hacer mucho.

Aquí es que deben entrar las autoridades, representantes, alcaldes, diputados, gobernadores y hasta las ONGs que tanto se debaten por la niñez.