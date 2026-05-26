Gobierno invertirá $6.6 millones en fortalecer operaciones aduaneras

El Consejo de Gabinete aprobó hoy un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación a la Autoridad Nacional de Aduanas por B/.6,653,166.00.

Los fondos se destinarán al fortalecimiento de las labores de fiscalización mediante el alquiler de bodegas, la adquisición de equipos de seguridad y uniformes, el mantenimiento de equipos de inspección no intrusiva, y la implementación de soluciones tecnológicas que incluyen cámaras corporales y el mantenimiento del Sistema de Gestión Aduanera (SIGA). También se financiarán adecuaciones de infraestructura y arrendamientos necesarios para el funcionamiento institucional.

Asimismo, los recursos permitirán atender compromisos prioritarios relacionados con el pago de discrepancias de aforo y la distribución de ingresos por sellos metálicos de seguridad, custodias marítimas y trasbordos de mercancías, informó el despacho de prensa de la Presidencia.

El crédito cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.