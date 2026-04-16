Queremos efectividad en la calle

Es fundamental realizar operativos para limpiar nuestras calles de la delincuencia, pero la clave está en la efectividad. No podemos normalizar que cada día aparezcan cuerpos en condiciones deplorables (acribillados, en bolsas) bajo un silencio cómplice o temeroso.

Sin embargo, la seguridad no es solo represión; también enfrentamos una crisis de valores y violencia derivada de la falta de educación. Necesitamos un trabajo social integral, porque sin intervención en las raíces del problema, la sociedad seguirá en retroceso: violenta.