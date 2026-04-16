Magistrado del Tribunal Electoral será escogido la otra semana

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales culminó el proceso de entrevistas a los postulados al cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

Las entrevistas iniciaron el pasado 13 de abril con un primer grupo de 14 aspirantes y finalizaron ayer con los últimos 10 postulados.

En este sentido, la diputada y presidenta de la comisión, Dana Castañeda, indicó que inicialmente, la lista estaba conformada por 27 aspirantes; sin embargo, dos se retiraron, entre ellos la presidenta del Colegio de Abogados, Maritza Cedeño y uno fue descalificado por no cumplir con los requisitos.

Tras culminar esta etapa, el proceso entra en una fase de definición para escoger a la nueva autoridad o evaluar la posible reelección del actual magistrado, Alfredo Juncá.

Según fuentes de la Asamblea Nacional, se estima que la elección se realizará entre el 20 y el 25 de abril, cuando el pleno legislativo deberá elegir al magistrado mediante votación.

¿Qué cualidades debe tener el nuevo magistrado?

Consultamos a la ex Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, y dijo que en primer lugar “la nueva autoridad tiene que ser profesional y personalmente independiente, y valiente sin vinculaciones políticas partidistas registradas o manifiestas por sus propias acciones”.

Asimismo, Gómez resaltó que, “estoy convencida de la necesidad democrática de que haya, aunque sea una mujer para equilibrar la visión androcéntrica de la organización y la justicia electoral”. Enfatizó que es necesario no haya para su elección ningún acuerdo clientelista.