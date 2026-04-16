$!Ley ampliaría descuentos a jubilados hasta en un 50%

Un proyecto de ley busca modificar la Ley 6 de 1987, para ampliar y elevar los descuentos a jubilados y pensionados, en medicamentos, hoteles, restaurantes, transporte, ropa, calzados, servicios financieros, de salud, de energía eléctrica e internet.

Aunque la iniciativa busca mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, economistas y empresarios advierten que esta carece de sustento financiero y afecta las actividades económicas. Mientras que los jubilados han dado visto bueno a la propuesta.

La normativa, que surge de la fusión de tres proyectos de ley, establece aumentar los beneficios vigentes: en medicamentos el descuento actual de 20% pasaría a 30%, en restaurantes el beneficio de 25% se elevaría a 30%, en servicios de ortopedia se fijaría en 25%, en pago de primas de seguro para autos la rebaja sería del 30%, en prótesis y servicios de ayuda la reducción estaría en 30%. Además se propone un descuento mínimo del 50% en gastos y transacciones de préstamos personales y comerciales que se efectúen en bancos y financieras; la rebaja por el consumo de electricidad y agua pasaría del 25% a 30%. También se busca aplicar una reducción del 50% en el pago de servicios de internet.

El economista Patricio Mosquera señaló que “la iniciativa tiene un objetivo loable, pero su diseño genera distorsiones. En la práctica, traslada al sector privado el costo de un beneficio social sin un mecanismo de compensación claro y oportuno, afectando a pequeños negocios con márgenes estrechos”.

El diputado Javier Sucre, proponente de la normativa, defendió que el margen es viable y explicó que “la realidad es que, dentro del sector comercio y de alimentos, los propios restaurantes reconocen que este margen es viable para otorgarlo a los jubilados. Además, la legislación ya establece que estos negocios pueden aplicar el descuento y, a su vez, reflejarlo en sus declaraciones, lo que les permite deducirlo y compensarlo en el pago de sus impuestos”.