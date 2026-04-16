El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera

El Chorro El Salto, ubicado cerca de la comunidad de Chepo de Las Minas, en la provincia de Herrera, posicionándose como una de las opciones emergentes para el turismo de naturaleza y aventura en el interior del país. El sitio es conocido por locales, ofreciendo una cascada que cae sobre una pared rocosa hacia una poza natural, ideal para refrescarse.

El sendero hacia la cascada es de dificultad moderada, con una distancia aproximada de 1.4 kilómetros y un desnivel de 80 metros. El recorrido puede tomar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del ritmo del visitante, y atraviesa áreas del bosque seco tropical de la península de Azuero, donde es común observar aves y mariposas.

El guía turístico independiente Narciso Delgado, quien se dedica a recorridos enfocados en cascadas, turismo de naturaleza y aventura, explicó que este tipo de destinos responde a una creciente demanda de experiencias al aire libre. Indicó que Herrera cuenta con atractivos poco visibilizados que pueden dinamizar la economía local si se promueven de forma adecuada.

Delgado señaló que, además del Chorro El Salto, la zona ofrece otras actividades como hospedaje en cabañas rurales con capacidad para grupos pequeños, visitas al distrito de Las Minas y recorridos a miradores como el Cerro La Cruz, que brinda vistas panorámicas del área.

El área mantiene su valor ambiental al estar vinculada a la Reserva Forestal El Montuoso, donde nacen varios ríos importantes para la región. En ese contexto, el turismo sostenible fortalece las comunidades locales sin afectar los recursos naturales.