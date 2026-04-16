Cultura

El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera

Un atractivo ecológico conocido por ser una caída de agua de aproximadamente 20 metros de altura, rodeada de un entorno boscoso y natural. El lugar es ideal para realizar senderismo, avistamiento de aves y actividades familiares

El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera
@cabanaselchepo | Es un destino popular para el ecoturismo local y la observación de aves.
El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera
Freepik | Un carro 4x4.
El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera
ML | Hospedaje Hachi’s Corner de Cabañas El Chepo, en Las Minas de Herrera. Para grupos de cinco y ocho personas.
El Salto, paraíso que ofrece una poza natural en Herrera
ML | La cabaña Piti ubicada en Eco Borrola, en Herrera. Está abierta de jueves a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Maribel Salomón
16 de abril de 2026

El Chorro El Salto, ubicado cerca de la comunidad de Chepo de Las Minas, en la provincia de Herrera, posicionándose como una de las opciones emergentes para el turismo de naturaleza y aventura en el interior del país. El sitio es conocido por locales, ofreciendo una cascada que cae sobre una pared rocosa hacia una poza natural, ideal para refrescarse.

El sendero hacia la cascada es de dificultad moderada, con una distancia aproximada de 1.4 kilómetros y un desnivel de 80 metros. El recorrido puede tomar entre 30 minutos y una hora, dependiendo del ritmo del visitante, y atraviesa áreas del bosque seco tropical de la península de Azuero, donde es común observar aves y mariposas.

El guía turístico independiente Narciso Delgado, quien se dedica a recorridos enfocados en cascadas, turismo de naturaleza y aventura, explicó que este tipo de destinos responde a una creciente demanda de experiencias al aire libre. Indicó que Herrera cuenta con atractivos poco visibilizados que pueden dinamizar la economía local si se promueven de forma adecuada.

Delgado señaló que, además del Chorro El Salto, la zona ofrece otras actividades como hospedaje en cabañas rurales con capacidad para grupos pequeños, visitas al distrito de Las Minas y recorridos a miradores como el Cerro La Cruz, que brinda vistas panorámicas del área.

El área mantiene su valor ambiental al estar vinculada a la Reserva Forestal El Montuoso, donde nacen varios ríos importantes para la región. En ese contexto, el turismo sostenible fortalece las comunidades locales sin afectar los recursos naturales.

“Herrera ofrece muchos lugares que invitan a las personas a ser explorados y conocidos en el país”, expresó Delgado.
Prepararse para una aventura segura

Zapatillas de senderismo o sandalias de agua cerradas con buena tracción.

Llevar ropa de cambio, gorra, sombrero, bloqueador solar y dinero en efectivo.

Suficiente agua y snacks, porque es una zona sin infraestructura de servicios.

¿Cómo llegar al lugar?

ml | Para llegar a La cascada desde Ciudad de Panamá, diríjase a Chitré y luego seguir las indicaciones hacia Las Minas/El Corotú. Desde allí, se camina 30 minutos o ir en vehículo 4x4, ya que es una cascada de 20 metros.

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