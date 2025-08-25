Sanciones a funcionarios, un caldero

En lo que va del año, una cuarentena de funcionarios han sido sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, por casos de nepotismo, uso indebido de cargo, irresponsabilidad, y uso indebido del tiempo laboral.

La verdad es que, si seguimos batiendo ese caldero, saldrán más, pues a través de las denuncias anónimas es que se han dado las investigaciones y hoy muchos panameños pueden estar seguros de que la justicia ha llegado. Este es el principio, una vergüenza y daño a la patria que dicen amar.