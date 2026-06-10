Seguridad sin pausa

Cada vez que ocurre un hecho delincuencial que conmociona al país, la respuesta suele ser inmediata.Se intensifican los operativos, aumentan las requisas en las cárceles, se anuncian nuevas estrategias de seguridad y las autoridades despliegan recursos para demostrar que se está actuando.La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿por qué estas acciones parecen fortalecerse solo después de una crisis? Lo ocurrido recientemente en el sistema penitenciario es un ejemplo de ello. La seguridad debe ser permanente.