Amplifica los valores

Zulema Emanuel
21 de enero de 2026

Hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial por múltiples motivos; sin embargo, está claro que esta tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a optimizar el tiempo y a realizar procesos más rápidos.

Bien lo decía la cantautora Erika Ender: el problema no es usar la tecnología, sino que gente sin valores la aplique, ya que esta amplifica todo.

Un ejemplo claro fue lo que pasó con Grok y cómo empezaban a solicitarle al asistente que modificara fotos de mujeres y niñas, violentando su imagen. Como todo, se debe utilizar con responsabilidad y conciencia.

