Aplique la regla de los 90 segundos

El manejo de la ira parece haber llegado a un punto crítico; prueba de ello son las constantes peleas que se difunden a diario en redes.

Para frenar esto, es fundamental aplicar la regla de los 90 segundos de la neuroanatomista Jill Bolte Taylor, quien afirma que una emoción dura solo minuto y medio en el cuerpo.

Por ello, se recomienda respirar, caminar o distraerse para que la intensidad disminuya. Muchas veces actuamos por impulso sin medir las consecuencias; por lo tanto, detenerse a meditar antes de reaccionar es, más que un consejo, una necesidad.