Y. Ortíz | El polvo del Sahara es una nube de partículas muy finas de arena y polvo que se origina en el desierto del Sahara, en África. Estas son impulsadas por fuertes vientos y viajan sobre el océano Atlántico hasta alcanzar el Caribe y Centroamérica, incluyendo Panamá, afectando la calidad del aire, explicó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud, explicó que estas partículas pueden causar irritabilidad en los ojos y resequedad de la mucosa oral o la nariz, provocando sangrados nasales, garraspera, tos seca y un incremento de infecciones respiratorias. “Se recomienda el uso de mascarillas y gafas protectoras, evitar los abanicos y utilizar el acondicionador de aire en modo recirculación”, aconsejó Rodríguez.