$!Inseguridad acecha a universitarios en paradas cercanas a la UP y la UTP

Los hechos de inseguridad registrados en las paradas de buses cercanas a los campus de la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Ciudad de Panamá, han elevado la alerta entre la comunidad estudiantil.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el área cercana a la estación del Metro Iglesia del Carmen. José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, reconoció que la problemática refleja una situación que afecta a toda la sociedad.

“Existe un problema general de inseguridad y la universidad no escapa de esa realidad”.

El director de Servicios Administrativos de la UP, Salomón Zamudio indicó que se implementó un programa de transporte gratuito dirigido a estudiantes y trabajadores, con el objetivo de reducir los riesgos durante las noches y también en las mañanas.