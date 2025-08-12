Derribar los prejuicios es crucial

La apertura de los templos, de diferentes religiones, es una gran oportunidad para aprender y derribar los prejuicios, mal infundados, que se crean de quienes profesan una fe diferente.

Esto es importante porque nos ayuda a convivir de forma pacífica, sin juzgar ni criticar a otros por su religión. Qué bien que la “Semana de los Templos Abiertos”, que inicia hoy, se haya ampliado a cuatro días.

Aun así, pienso que debería extenderse un poco más y no solo en la capital, sino también en otras provincias, para que la gente tenga la oportunidad de apreciar esa riqueza espiritual y cultural.