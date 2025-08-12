Cotilleo sin pesar

Derribar los prejuicios es crucial

Derribar los prejuicios es crucial
Zulema Emanuel
12 de agosto de 2025

La apertura de los templos, de diferentes religiones, es una gran oportunidad para aprender y derribar los prejuicios, mal infundados, que se crean de quienes profesan una fe diferente.

Esto es importante porque nos ayuda a convivir de forma pacífica, sin juzgar ni criticar a otros por su religión. Qué bien que la “Semana de los Templos Abiertos”, que inicia hoy, se haya ampliado a cuatro días.

Aun así, pienso que debería extenderse un poco más y no solo en la capital, sino también en otras provincias, para que la gente tenga la oportunidad de apreciar esa riqueza espiritual y cultural.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR