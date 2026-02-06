El cine panameño se luce

El cine panameño atraviesa un gran momento. En los últimos años, la producción local ha crecido gracias al trabajo de organizaciones como Asocine, Dicine y el IFF Panamá, entre otras; esto, sumado al ímpetu de cineastas que logran calidad incluso con presupuestos limitados.Títulos como 'Me dicen el Panzer', 'Querido Trópico' y 'Espina' ya cosechan éxitos internacionales; mientras que cintas como 'Tumbadores', 'Despierta Mamá' y 'Plaza Catedral' han destacado en preselecciones de premios de alto nivel. El mayor impulso para nuestra industria es llenar las salas. Hoy, la cita obligada en cartelera es Caja Rápida.