El cine panameño se luce

El cine panameño se luce
Zulema Emanuel
06 de febrero de 2026

El cine panameño atraviesa un gran momento. En los últimos años, la producción local ha crecido gracias al trabajo de organizaciones como Asocine, Dicine y el IFF Panamá, entre otras; esto, sumado al ímpetu de cineastas que logran calidad incluso con presupuestos limitados.

Títulos como “Me dicen el Panzer”, “Querido Trópico” y “Espina” ya cosechan éxitos internacionales; mientras que cintas como “Tumbadores”, “Despierta Mamá” y “Plaza Catedral” han destacado en preselecciones de premios de alto nivel. El mayor impulso para nuestra industria es llenar las salas. Hoy, la cita obligada en cartelera es Caja Rápida.

