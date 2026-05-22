Cotilleo sin pesar

El doble discurso

El doble discurso
Zulema Emanuel
22 de mayo de 2026

La escena artística cristiana se sacudió ayer luego de los mensajes que envió el grupo Tercer Cielo a la cantante Lilly Goodman, en los que le pedían reconocimiento por el trabajo que hicieron para ella en la producción de varias de sus canciones.

Muchos estuvieron pendientes y opinaron sobre la situación, ya que, por un lado, el dúo dominicano afirmaba que “la gloria es de Dios”, pero, por el otro, querían reconocimiento y gloria para ellos mismos. Pienso que uno debe ser consecuente con lo que dice y hace; no puede haber un doble discurso porque se desvirtúa el mensaje.

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Panamá
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