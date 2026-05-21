Gobierno instalará pantallas para el Mundial; Mulino no viajará

El Gobierno de Panamá proporcionará pantallas gigantes para colocar en distintas partes del país para ver los juegos del Mundial, anunció el presidente José Raúl Mulino, quien además informó que no viajará al partido inaugural de este campeonato de fútbol.

El mandatario indicó que las pantallas se habilitarán en lugares como el Parque Omar, Atlapa, Tocumen, Panamá Oeste, Chitré, Santiago, Colón y David.

“Como la inmensa mayoría de los panameños, seguiré estos partidos y apoyaré a nuestra selección con todo, pero no viajaré a Toronto, para el juego inaugural. En su lugar, me quedaré en Panamá participando en las actividades junto a los fanáticos de la Marea Roja”, manifestó el mandatario.