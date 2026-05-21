Conflicto Panamá–Costa Rica: Mulino apela a la reciprocidad

Este jueves, el presidente José Raúl Mulino se refirió al conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, señalando que es un tema importante para ambos países, pero que su deber es proteger a los panameños, por lo que apeló al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.

“Un sinnúmero de empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas”, recordó el mandatario.

Asimismo, Mulino señaló que cree firmemente en el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. “Esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o afecten la relación con Costa Rica”, afirmó.

Explicó que Costa Rica ha solicitado mayor acceso a energía panameña para su consumo, pero que por el momento no habrá venta de energía a ese país.