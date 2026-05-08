Fortalecer la ciberseguridad

La ciberseguridad es un tema complejo que muchos aún no comprenden del todo; sin embargo, es urgente dialogar y legislar al respecto. Es muy positivo que esta semana se haya iniciado en la Asamblea la discusión de un anteproyecto de ley que busca fortalecer la seguridad digital en las entidades públicas y reducir la vulnerabilidad del Estado frente a ataques informáticos y el secuestro de datos. Este avance nos beneficia a todos, pues cada día los hackers actúan con mayor osadía, sin importarles paralizar las labores de hospitales, bancos u otras instituciones críticas.