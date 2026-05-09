Ministro de Comercio aclara proceso de Panamá ante la OMC con Costa Rica

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se pronunció sobre el proceso que Costa Rica mantiene contra Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En su mensaje, Moltó señaló que afirmar que “Panamá perdió un caso ante la OMC” es incorrecto y genera la percepción de que el país incumple sus obligaciones. Aseguró que Panamá, como miembro soberano de la OMC, ejerce los derechos que el sistema multilateral contempla para defender a su sector productivo.

El ministro reiteró la disposición del gobierno a dialogar para alcanzar soluciones bajo reglas justas para ambas partes. “Nuestros productores merecen el mismo respeto que los costarricenses. Las reglas de comercio deben dar oportunidades de ambas partes. No los dejaremos solos”, expresó.