IMHPA mantiene vigilancia por altas temperaturas y presencia del polvo del Sahara

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) presentó el pronóstico del tiempo para este sábado 9 y domingo 10 de mayo, con condiciones marcadas por altas temperaturas, presencia de polvo del Sahara y oleaje irregular en ambas costas.

Según el informe, se mantienen avisos de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas en gran parte del país, lo que podría generar ambientes calurosos durante el día. Además, se prevé el ingreso de partículas de polvo del Sahara, que podrían afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad.

En el litoral Pacífico se espera mar de fondo, mientras que en el Caribe se reportan mar picado y vientos moderados, condiciones que requieren precaución para embarcaciones pequeñas y bañistas.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

Más detalles en http://www.imhpa.gob.pa.