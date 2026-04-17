La curiosidad, el gancho de las estafas

El refrán “La curiosidad mató al gato” va como anillo al dedo con el tema de las estafas, pues muchas veces la gente cae en las artimañas de los ciberdelincuentes por ese impulso emocional que motiva a querer saber más.

Por ese deseo innato es que algunos terminan siendo víctimas de estos delincuentes al dar clic en enlaces o códigos que cada vez son más sofisticados y “creíbles”.

Ante esto, hay que desconfiar de los mensajes inesperados en WhatsApp, en especial si generan urgencia, activar la verificación en dos pasos y revisar los dispositivos vinculados.