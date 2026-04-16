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Mulino defiende auditorías y pide investigaciones sin impunidad

Mulino defiende auditorías y pide investigaciones sin impunidad
ML | el presidente José Raúl Mulino.
Redacción Web
16 de abril de 2026

Este jueves 16 de abril el presidente José Raúl Mulino reafirmó que respeta la independencia de poderes. El mandatario defendió las auditorías realizadas y pidió investigaciones sin impunidad ni selectividad.

El gobernante expresó que “soy un hombre de derecho y creo en la independencia de poderes, fui criticado a la hora de elegir a un Procurador por muchos que hoy lo defienden. El Contralor ha hecho un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorias y llevar las cosas en orden”.

En este sentido, Mulino recordó que ha puesto más de 350 denuncias penales “por irregularidades encontradas y el pueblo necesita respuesta de las autoridades competentes”.

“Créamelo he sido muy respetuoso de esto temas y nadie puede decir que el presidente Mulino está persiguiendo a alguien, el que tiene un lio es porque se lo buscó”, agregó.

Mulino resaltó que “comparto el enorme sentimiento de impunidad y de selectividad. Según el periodo de gobierno en el que actuaron esos funcionarios, todos debe ser investigados y juzgados a tiempo como la ley exige sin abusos ni complicidades”.

“Tanto el Contralor como el Procurador son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias muy limitadas en la Constitución”, concluyó el presidente.

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