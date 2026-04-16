Economía

Corte declara ilegal adenda de Lotto y Pega 3

Corte declara ilegal adenda de Lotto y Pega 3
ML | Juego de la Lotto de Panamá.
Redacción Web
16 de abril de 2026

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema (CSJ) declaró nula, por ilegal, la Adenda No. 5 de 24 de febrero de 2023, al Contrato No. 2013(9)08 de 13 de marzo de 2013, suscrita entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la sociedad Scientific Games, LLC., sucesora en interés de la sociedad Scientific Games International Inc.

La decisión dejaría sin base legal la implementación de los juegos electrónicos Lotto y Pega 3.

Esta demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, quien explicó en su momento que no se puede prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable.

“También ellos metieron nuevos juegos con una nueva adenda. Eso a nuestro criterio es ilegal”, expresó Meilán.

Agregó que “la Corte falló la ilegalidad, lo que hay que ver es de cuántas cosas de la demanda presentada”.

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