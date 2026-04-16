Corte declara ilegal adenda de Lotto y Pega 3

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema (CSJ) declaró nula, por ilegal, la Adenda No. 5 de 24 de febrero de 2023, al Contrato No. 2013(9)08 de 13 de marzo de 2013, suscrita entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la sociedad Scientific Games, LLC., sucesora en interés de la sociedad Scientific Games International Inc.

La decisión dejaría sin base legal la implementación de los juegos electrónicos Lotto y Pega 3.

Esta demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, quien explicó en su momento que no se puede prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable.

“También ellos metieron nuevos juegos con una nueva adenda. Eso a nuestro criterio es ilegal”, expresó Meilán.

Agregó que “la Corte falló la ilegalidad, lo que hay que ver es de cuántas cosas de la demanda presentada”.