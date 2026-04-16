Amnistía Internacional pide transparencia en las liberaciones de presos en Cuba

Amnistía Internacional exigió este miércoles a Cuba transparencia en el proceso de liberación de prisioneros iniciado hace poco más de un mes, luego de negociaciones con el Vaticano, histórico mediador entre la isla y Estados Unidos.

La Habana, en medio de fuertes tensiones con Washington, anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.

El 4 de abril anunció igualmente el indulto de otras 2.010 personas, un "gesto humanitario y soberano" en medio de las celebraciones de Semana Santa.

"Las medidas siguen marcadas por la falta de transparencia y discrecionalidad, sin garantías de liberación plena ni de respeto efectivo de los derechos humanos", señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

Según la organización de derechos humanos, hasta la fecha el gobierno cubano no ha publicado la lista de beneficiados.

La directora para la Américas de la oenegé, Ana Piquer, citada en el documento, pidió "el cese definitivo del uso de la libertad como moneda de cambio político", mientras La Habana y Washington mantienen negociaciones para aliviar las tensiones bilaterales.

"Es hora de sustituir los anuncios parciales, opacos, revocables y sin garantías con la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas únicamente por el ejercicio de sus derechos humanos", consideró Piquer.

Amnistía Internacional afirmó además que "ninguna de las personas" que la organización reconoce como "presas de conciencia" ha sido liberada en los recientes procesos, entre ellas el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como "Maykel Osorbo".

Agregó que los grupos de derechos humanos que monitorean la situación de los detenidos en Cuba, no han podido constatar la excarcelación de presos políticos entre los 2.010 indultados.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reiteró en una reciente entrevista con la cadena estadounidense NBC que no existen presos políticos en la isla.

El martes, la oenegé Cubalex publicó un informe donde indica que hasta el cierre del mes pasado "sólo había podido confirmar la excarcelación de 24 prisioneros políticos" de un grupo de 51 excarcelados, la mayoría manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Al mismo tiempo Cubalex, con sede en Miami, denunció la detención de más de diez manifestantes en La Habana y Morón, provincia de Ciego de Ávila, tras una inédita protesta a mediados de marzo que culminó con el asalto a una sede el Partido Comunista (único).

La organización de derechos calificó de "preocupante" la detención de al menos cuatro menores por la protesta en Morón.