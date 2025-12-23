Cada vez más artistas se suman a la tarea de visibilizar la depresión y la ansiedad que aparecen, muchas veces, en estas fechas.

Hace poco, J Balvin sorprendió al protagonizar un cortometraje vestido de payaso con el contundente mensaje: “La depresión también se maquilla”. Y es que hay quienes parecen lucir muy felices, pero llevan el calvario por dentro.

Muchos piensan que, si fingen que todo está bien, las cosas mejorarán, pero no es así. Siempre es importante buscar ayuda, hablar sobre cómo se sienten y rodearse de personas que puedan acompañarlos sin juzgar.