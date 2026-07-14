La ilusión de las redes

El fin de semana ocurrió el fallecimiento de un personaje conocido. Llamó la atención que gran parte de la opinión pública abordara el tema afirmando que, supuestamente, no se le dio la asistencia necesaria y que todo “el apoyo” se limitó a las redes.

Lo que sucede es que se suele pensar que, por escribir un comentario en estas plataformas, o compartir una foto o video, ya se ha cumplido; sin embargo, la realidad demuestra que nada supera una reunión, un abrazo o el sentarse frente a frente a conversar sin pantallas de por medio. Lo que se muestra en estas apps es, muchas veces, una ilusión.