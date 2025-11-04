Las moralejas de redes

Ahora es muy común encontrar en las redes publicaciones al estilo storytelling, diseñadas para transmitir un mensaje que conecte emocionalmente con la audiencia.

Estas historias, muchas veces ficticias, son las “moralejas modernas”, muy similares a los cuentos que nos relataban nuestros abuelos. La gran diferencia es que antes nos sentábamos alrededor de ellos a escucharlas, y en la actualidad las encontramos en apps como X o Instagram.

Hay muchas de estas narrativas que son entretenidas, pero siempre debemos tener claro cuál es su intención principal (conectar o inspirar) y no debemos difundirlas como noticias verdaderas.