Mulino revela que hará anuncios importantes el 2 de enero

El presidente José Raúl Mulino manifestó que el 2026, será un año de “transformación” y adelantó que el 2 de enero hará anuncios importantes, en su mensaje a la Nación.

“Mi mensaje del 2 de enero, en la Asamblea de diputados... Quizás será mi plato fuerte. Lo estoy construyendo con mucho amor patrio y buena fe, para que todo el país lo entienda y ojalá lo acate”, manifestó el mandatario

Agregó que, “será un mensaje de construcción y unidad.. tenemos un futuro prospero, duro y definido. El año 2026 vendrá con mucha transformación y soluciones a muchos problemas postergados por mucho tiempo”.

Respecto a la planilla estatal indicó que, “nuestra planilla tiene sus razones por qué sube y por qué baja... en grandes sectores está congelada por leyes especiales que garantiza a los beneficiados aumentos cada número de años, y los fueros que tienen, a mi juicio un poco exagerados, pero los tienen, con relación a enfermedades”