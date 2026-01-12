Lejos de desaparecer, ahora los delincuentes le agregan más actuación cuando intentan estafar a una víctima, especialmente en las llamadas telefónicas.

Lloran, suenan desesperados y representan un rol digno de un premio Óscar, pues buscan ser lo más convincentes posible para que usted caiga en su juego y les envíe el dinero que les solicitan con rapidez.

En esa premura es que está el problema. Por eso, la recomendación sigue siendo la misma: no se fíe de esos mensajes o llamadas donde le incitan a mandar plata sin verificar que se trate de un familiar o conocido.