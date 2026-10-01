Más allá del lazo rosa y celeste

Con el inicio del mes de octubre, los locales y las entidades se tiñen de rosa y celeste; sin embargo, debemos tener claro que una campaña bonita no detecta un tumor a tiempo. Por eso, hay que hacerse los exámenes.

Las pancartas, los lazos y los mensajes motivacionales en las redes sociales cumplen una función vital: despiertan la curiosidad y rompen el hielo, pero debemos ir más allá. Hay gente que no va al médico a hacerse las pruebas por temor, y esto es algo que debe cambiar. Para la salud no se deben poner excusas.