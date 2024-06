Otro quinquenio y Atlapa sigue igual

La cultura, la salud y la educación son temas muy importantes en Panamá y sin dudar uno va de la mano del otro, pero no vamos a sacar la raíz de esto, sino de los pocos espacios en los que disfrutamos de eventos como la Feria del Libro, conciertos pequeños, presentaciones de circos de gala, teletón, etc. No es ningún secreto que Atlapa, el principal escenario para estas actividades necesita reparaciones, ya lo dijeron los organizadores de la FIL en su momento y ha pasado una nueva administración y el centro de convenciones sigue igual.