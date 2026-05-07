Promoción de la lectura

Leer es la mejor actividad que se puede impulsar para que más niños y jóvenes desarrollen un hábito saludable. En la actualidad, existen diversos grupos voluntarios dedicados a promover la lectura mediante el análisis de obras, lecturas conjuntas en reuniones virtuales o físicas, y eventos especiales en las distintas bibliotecas del país.

No hay que esperar únicamente a la Feria del Libro; esta es una labor que debe realizarse los doce meses del año en todas las comunidades. La lectura no debe percibirse solo como una obligación académica, sino como una experiencia divertida.