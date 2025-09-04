Todo por generar “likes”

Tanto en Panamá como a nivel internacional, hay influencers que recurren a cualquier método para generar “likes” y lograr más interacciones en sus cuentas, con el fin de obtener ingresos de diferentes marcas.

No les importa sacrificar su integridad, mostrarse sin ropa, faltarles el respeto a grupos culturales específicos o poner en riesgo su vida; para ellos, todo es válido. Esto es perjudicial, ya que muchos jóvenes los ven, creen que lo que hacen es correcto y quieren seguir ese ejemplo. De ahí la importancia de supervisar el contenido que consumen los chicos.