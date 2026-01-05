Cotilleo sin pesar

Un símbolo de generosidad y fe

Zulema Emanuel
05 de enero de 2026

Mañana se celebra el Día de los Reyes Magos. Más que una festividad que marca el cierre del ciclo navideño, se conmemora la Epifanía: la revelación del Niño Jesús al mundo, representado por las figuras de los reyes Melchor, Baltasar y Gaspar.

Esta no es solo una fecha para entregar regalos o golosinas, sino un símbolo de generosidad, fe y tradición que representa un nuevo comienzo y esperanza. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones, tender la mano a los demás y reconectar con familiares y amigos.

