Un símbolo de generosidad y fe

Mañana se celebra el Día de los Reyes Magos. Más que una festividad que marca el cierre del ciclo navideño, se conmemora la Epifanía: la revelación del Niño Jesús al mundo, representado por las figuras de los reyes Melchor, Baltasar y Gaspar.

Esta no es solo una fecha para entregar regalos o golosinas, sino un símbolo de generosidad, fe y tradición que representa un nuevo comienzo y esperanza. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones, tender la mano a los demás y reconectar con familiares y amigos.