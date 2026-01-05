Presidente Mulino recibe a misión que coordina visita de Papa de Alejandría

Su Eminencia Iakovos, Metropolita de México y Exarca de Centroamérica y el Caribe, fue recibido por el presidente José Raúl Mulino en su despacho a fin de analizar todo lo concerniente a la visita oficial a Panamá de Su Beatitud Theodoro II, Papa y Patriarca de Alejandría y de toda África, informó la Presidencia de la República.

El Patriarca, que visitará Panamá, es el líder de varias Iglesias cristianas con sede en Alejandría, Egipto, destacando el Patriarcado Ortodoxo Griego, además de otros patriarcados con raíces en los primeros siglos del cristianismo.

En el encuentro de coordinación con el mandatario Mulino, quien dijo sentirse complacido con esta reunión, participaron además H.S. Panagiotis Lymberopulos y Alejandro El Brihi, Protopresbítero, párroco de la Catedral Griega de Panamá y presidente del Comité Ecuménico de Panamá