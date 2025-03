La décima octava versión del Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana será celebrada del 13 al 16 de marzo en el Parque Libertador de La Chorrera, en Panamá Oeste, destacando la riqueza de la música y tradiciones de la provincia.

El vicepresidente de la Asociación Folklórica Chorreranos Unidos, Keneth Núñez, resaltó que este año el evento espera reunir a miles de asistentes para disfrutar de la mejor cumbia con las presentaciones de grupos regionales, gastronomía típica de la región y concursos.

“El evento arrancará el 13 de marzo con la coronación de la reina mayor y la reina infantil, el 14 de marzo se presentarán distintos concursos de bailes de cumbia, desde las 10:30 a.m. y a partir de las 6:00 p.m., inician las presentaciones folclóricas y el desfile entre velas y pollerines. Además, el 15 de marzo se realizará el primer concurso de confección de bollo preñao, a las 11:00 a.m. y a partir de las 2:00 p.m., bailes de los grupos regionales y nacionales. También, el 16 de marzo, desde las 10:30 a.m., se dará inicio al desfile folclórico de pollerines de La Chorrera, seguido de concursos infantiles y encuentros de danzas a las 2:00 p.m.”, explicó el vicepresidente de la asociación.

Para esta edición, el festival cuenta con 18 homenajeados a Tesoros Humanos Vivos destacando a: Jazmín Muñoz, Edwar Antonio Castillo Diez “Chakatin”, José Ángel Hernández Ureña “Beby”, entre otros.