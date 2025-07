Alejandra Guzmán cancela todo su “Brilla Tour” debido a cirugía urgente

Malas noticias para los fans de Alejandra Guzmán, pues la artista canceló todos sus conciertos de su “Brilla Tour” para recuperarse de una cirugía a la que tuvo que someterse de manera urgente, tras una presentación en Monterrey, Nuevo León.

A través de sus redes sociales, la “Reina de corazones” compartió un comunicado en el que explicó que la decisión de reprogramar todas sus presentaciones previstas en este año se llevarán a cabo hasta el próximo año.

“Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, indicó.

Indicó que la decisión fue difícil de tomar, sin embargo, por recomendación médica tiene que priorizar su recuperación con el objetivo de regresar a los escenarios con toda la energía y calidad que su público merece.

“Esta decisión no fue fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, afirmó.

En ese sentido, agradeció a su público por el cariño, paciencia y apoyo que le brindan, sobre todo en estos momentos en el que necesita de toda la energía de sus fans para superar esta crisis de salud.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”, comentó.

Recalcó que quienes adquirieron sus entradas para los conciertos que ya estaban previstos serán válidos para las nuevas fechas o si así lo deciden también podrán reclamar un reembolso.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor. La reina del rock volverá con más fuerza”, concluyó.