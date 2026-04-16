Cultura

Alex Sensation sacude la ciudad junto a leyendas

El famoso DJ latino, número uno de Nueva York, tuvo un set en vivo junto a Farruko, Omar Alfanno y Renato

Alex Sensation sacude la ciudad junto a leyendas
Cortesía | Alex Sensation junto a los artistas Farruko y Renato.
Zulema Emanuel
16 de abril de 2026
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Panamá
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