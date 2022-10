Any Tovar: camaleónica y vivaz

Con la obra “Maestra Vida” de 1997, Any Tovar comenzó a descollar dentro del teatro panameño. Veinticinco años después y, tras un sinfín de personajes, la actriz vislumbra ocupar la silla de directora en el plano profesional.

Tovar se ha ido acercando a este sueño desde los colegios Real de Panamá y Brader, donde en el último, logró dirigir a estudiantes para traer de vuelta aquella puesta que la hizo enamorarse de las tablas. “Con ese musical siento que me gradué, que ya puedo atreverme a ser la cabeza de un proyecto teatral. Detrás de este, estuvo la intensión de honrar la memoria de mi maestro Bruce Quinn, quien me dio esa primera oportunidad; fue algo muy especial porque, además, conté con un maravilloso equipo”.

La magia de los musicales en Panamá

Vivaz y camaleónica, ha eclipsado en producciones musicales como “Mamma Mia!”, “School of Rock”, “La Bella y la Bestia” y “On Your Feet”, siendo este un género artístico que ha cautivado a los panameños.

“Yo pienso que las piezas con música y danza nunca han pasado de moda, pues hemos continuado el legado de Quinn. La diferencia entre el panorama pasado y ahora es que hay cada vez más productoras, se exige más en escenografía y se consigue más patrocinio, no obstante, el riesgo es mayor”.

El creciente gusto del panameño por el teatro es una respuesta satisfactoria y motivadora a los esfuerzos del gremio, agregó, aunque ha habido algunos episodios oscuros.

“Yo quedé muy decepcionada con la pasada gestión del Ministerio de Cultura... Con la nueva ministra (Giselle González Villarrué) no me he involucrado, pero como muchos otros colegas, he decidido ir por mi camino. Hablando desde mi perspectiva, nunca he sentido un apoyo de este ente”, confesó.

Tovar volverá a escena en noviembre próximo en “Fiddler on the Roof” para el Teatro Nacional, al tiempo que sigue un diplomado internacional de doblaje para películas, otro ámbito que se ha fijado como meta.