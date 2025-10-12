Aprueban proyecto que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón

Colón dio un paso decisivo hacia la sostenibilidad cultural. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 268, que establece el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).

Esta iniciativa busca asegurar la autonomía del CACCO como epicentro cultural de la provincia, fomentando la convivencia pacífica y la integración comunitaria a través del arte.

La ministra de Cultura y proponente de la norma, María Eugenia Herrera, destacó la trascendencia de la aprobación, afirmando que “Colón se merece este realce. Queremos que el arte y la cultura sigan aportando a la historia y contribuyan a formar nuevas generaciones con identidad, sensibilidad y orgullo por lo suyo”. El Patronato, que tendrá una presidencia rotativa para garantizar la participación plural, busca impulsar el modelo de gestión cultural que ya ha beneficiado a más de 46,000 personas.

Por su parte, el director del CACCO, Abel Aronátegui, celebró el respaldo legislativo y subrayó el impacto tangible del centro. “El CACCO es un espacio donde los colonenses se unen a través de la cultura. Aquí aprendemos a valorar los talentos, a construir comunidad y a transformar realidades con creatividad y esperanza”, sostuvo.

Aronátegui también resaltó un dato que evidencia el poder transformador del arte: en el corregimiento de Barrio Sur, donde se ubica el centro, la tasa de homicidios se ha reducido en un notable 86 %. El Proyecto de Ley 268 pasará ahora a su segundo debate, consolidando el camino de Colón hacia un futuro más inclusivo y sostenible.