¡Astronazzy da el gran salto! El artista panameño firma con Universal Music

Astronazzy, la voz detrás del éxito “Hakuna”, acaba de cumplir un sueño que muchos artistas anhelan: firmar oficialmente con el gigante Universal Music Centroamérica.

Fue en las oficinas de la disquera donde se selló esta alianza que promete llevar su música mucho más lejos. El intérprete colonense, quien comenzó a escribir su historia a los 17 años, está listo para una nueva etapa. “Para mí significa cumplir un sueño, avanzar, expandirme, cruzar fronteras, representar a Panamá”, comentó el artista, visiblemente emocionado por este logro que es fruto de pura dedicación.

Recordemos que “Hakuna” fue un fenómeno orgánico: un tema que nació improvisado en un lobby de hotel en Colombia y que terminó convirtiéndose en su primer gran hit internacional. Ahora, con el respaldo de Universal, los fans pueden esperar mucha más música nueva y una proyección mucho más fuerte.