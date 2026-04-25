Panameñas liberadas por Cuba llegan a suelo canalero

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que las autoridades de la República de Cuba dispusieron la liberación y salida del territorio de las ciudadanas panameñas Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, como parte de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá.

Según el comunicado oficial, esta decisión también consideró la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a la legislación penal cubana.

El Gobierno de Panamá expresó su agradecimiento al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y a las autoridades de ese país por hacer posible este desenlace. Asimismo, destacó que el presidente José Raúl Mulino instruyó desde el inicio realizar las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica y la asistencia consular de los panameños detenidos.

También se reconoció la labor del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, por el acompañamiento brindado a los ciudadanos durante el proceso.

La mañana de este sábado 25 de abril, las tres panameñas que fueron detenidas en Cuba arribaron al país y fueron recibidas por sus familiares en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras haber sido liberadas el pasado viernes 24 de abril.

El Gobierno reiteró su compromiso de continuar las gestiones diplomáticas para garantizar el bienestar y la pronta resolución de la situación de los panameños que aún permanecen en territorio cubano.